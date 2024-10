Lejos de las canchas, la ex profesional del referato se plantea un nuevo desafío y que de seguro, tendrá a muchos interesados.

El nuevo emprendimiento de Cindy Nahuelcoy: Ex árbitra se luce en plataforma de contenidos para adultos

Mientras todos disfrutaban del duelo entre Colo Colo y Universidad Católica en el Estadio Monumental que fue triunfo por un gol a cero para los albos, muchos quedaron sorprendidos con lo que comenzó a circular en redes sociales.

Y quien hizo noticia fue nada más ni nada menos que la ex árbitra, Cindy Nahuelcoy, quien ya se encuentra alejada del referato, luego de ser sancionada con treinta 30 partidos, lo que la motivó a alejarse, definitivamente, de la actividad.

Pero como el mundo a veces sorprende y hay que reinventarse, Nahuelcoy apeló a todo y ahora, se desenvuelve en una plataforma para adultos, específicamente en el sitio Onfayer.

“He vuelto con todo mis futboleros. ¿Quieren serparte de mi nuevo debut? Suscríbete y ven a jugar conmigo, no te quedes en la banca”, dijo la ex jueza asistente en su cuenta en Instagram, acompañada de una fotografía en la que aparece solo con ropa interior.

Los otros emprendimientos de Cindy Nahuelcoy

Ahora, de seguro muchos querrán suscribirse a dicha cuenta para seguir viendo y acompañando a la ex profesional del referato en sus nuevos emprendimientos, donde tras dejar la actividad, se le ha visto en muchas otras acciones.

Por ejemplo, el año 2023 apostó por realizar una fonda en Fiestas Patrias, también es dueña de una botillería y lo más cercano estuvo en televisión, donde fue una de las participantes del Reality de Canal 13, “Ganar o Servir”.