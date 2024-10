Tras ser castigada por 30 fechas y desvincularse de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Cindy Nahuelcoy, ahora exárbitra de 35 años, tuvo que rehacer su vida.

Es por eso que se la jugó y decidió ingresar al reality show de Canal 13 llamado “¿Ganar o Servir?”, donde fue eliminada luego de una difícil competencia por Claudio Valdivia. Además, abrió una botillería en la comuna de Pudahuel llamada Botillería Nahuelcoy.

Sin embargo, en los primeros días de octubre, la exjueza asistente volvió a hacer noticia tras sorprender a todos sus seguidores al ingresar a Onfayer, la plataforma de contenido para adultos que revoluciona Chile.

“He vuelto con todo, mis futboleros. ¿Quieren ser parte de mi nuevo debut? Suscríbete, ven a jugar conmigo, no te quedes en la banca. Los invito a visitar mi perfil en la bio o en mis historias”, escribió Nahuelcoy en su cuenta de Instagram.

Cindy Nahuelcoy da sus primeras impresiones sobre el sitio Onfayer

Ya han pasado algunas semanas del debut de Nahuelcoy en la plataforma para adultos y la otrora jueza decidió conversar con Pedro Carcuro en el podcast “Pedro Pé”, donde explicó cómo han sido sus primeras impresiones en este nuevo ambiente.

“Pensé que iban a ser, quizás, las conversaciones un poco incómodas y me tratan como árbitra. Chateo con la gente a diario y me felicitan y me preguntan qué paso con el arbitraje. Han sido respetuosos y me llama mucho la atención que me traten como ‘profe’ aún estando en la plataforma. La gente puede pensar que la gente (sic) que está en la plataforma es un degenerado y no…”, partió diciendo.

Nahuelcoy de a poco se comienza a acostumbrar a Onfayer | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

“Voy de a poquito en la plataforma, no quiero hacer todo altiro”, agregó la exárbrito chilena.

Finalmente, la profesora de Educación Física reveló una extraña petición que le hizo un usuario en su momento. “¿Sabe lo que me pidieron el otro día? Conversando con una persona, me dijo que él siempre veía mis partidos y que siempre le llamaron la atención mis pies. Entonces me pidió si yo le podía mandar una foto de la planta de mis pies, te juro. Yo pensé que iba a ser más osada, pero no, quería ver pies”, cerró.