Una noticia totalmente inesperada se dio a conocer este lunes, en lo que es un verdadero terremoto al mercado de fichajes, pues el entrenador Francisco Meneghini habría decidido ponerle fin a su etapa en O’Higgins de Rancagua.

Así tal cual. El Capo de Provincia no va más con Paqui, pese a que su continuidad era casi un hecho, incluso habían estado atentos al sorteo de la fase preliminar de Copa Libertadores, donde quedaron emparejados con Bahía de Brasil.

Cabe recordar que el técnico argentino logró clasificar a los celestes en un torneo internacional después de nueve años, esta vez como Chile 3.

Pero todo llegó inesperadamente a su fin, debido a que el cuerpo técnico habría decidido no analizar la propuesta de renovación de contrato, tal como lo dio a conocer el club esta mañana a través de un comunicado.

“Pese a la voluntad del club de dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”, informaron desde la Sexta Región.

Comunicado de O’Higgins sobre la salida de Francisco Meneghini.

De esta forma, Meneghini y compañía emprenderán un nuevo rumbo para la temporada 2026, donde inmediatamente aparece Universidad de Chile en el horizonte. Esto porque el nombre del técnico argentino sonó en las últimas semanas en la U, junto al del portugués Renato Paiva.

El estratega de 37 años dirigió a O’Higgins durante toda la temporada 2025, en 36 partidos: 17 triunfos, 11 empates y 8 derrotas. Su rendimiento fue de 57,40%.

