Universidad de Concepción es actualmente uno de los equipos que más fichajes anunció en la Liga de Primera 2026. El equipo campeón de la Primera B 2025, ha demostrado que no ascendió para estar de paso y eso se ve reflejado en los resultados.

En el cierre del mercado de fichajes, el periodista Sergio Godoy, informó que el joven delantero de 24 años de Godoy Cruz, Daniel Barrea, se convertirá en nuevo jugador del Campanil.

El argentino llegará por una temporada con opción de compra y agotaría todos los cupos extranjeros. Sumándose a Cecilio Waterman, Facundo Mater, Leonel González, Agustín Urzi y Santiago Silva.

Barrea ha disputado un total de 73 partidos con la camiseta del Tomba, en donde logró anotar 5 goles y entregar 5 asistencias.

El formado en Belgrano llegará a un Auricielo reformado, que acumula dos victorias en 3 partidos, una de ellas frente al vigente campeón de fútbol chileno, Coquimbo Unido y la otra en el “Derbi Penquista” contra Deportes Concepción.

Daniel Barrea será nuevo jugador de Universidad de Concepción

Actualmente el club sureño se encuentra en la octava posición de la tabla con 6 puntos de 9 posibles. Siendo un gran inicio teniendo en cuenta su reciente ascenso a Primera División.

¿Qué viene para Universidad de Concepción?

Los dirigidos por Juan Cruz deberán prepararse para viajar a la cuarta región para enfrentar a Deportes La Serena el domingo 22 de febrero a las 12:00 horas. Partido válido por la cuarta jornada de la Liga de Primera 2026.

En síntesis