La Chilean Premier League tiene errores semana a semana en sus cobros referiles. Uno de ellos ocurrió esta tarde en la Primera B y el árbitro Emerson Domínguez claramente cometió uno de los “condoros” más grandes de toda la temporada del fútbol chileno en el partido entre Santiago Morning y Deportes Iquique.

En el minuto 19′, Domínguez realiza uno de los cobros más polémicos de la temporada en el ascenso. Stefan Pino tomó el balón en tres cuartos de la cancha, elude a un rival y saca un derechazo que le pega en la cabeza al jugador bohemio, Axel Cortes.

El árbitro Domínguez estaba bien posicionado e increíblemente cobra penal, pese a que el balón rebotó en la cabeza del jugador de Santiago Morning. “Pega en la cabeza, amigo”, expresa en su relato en TNT, Fabián Astudillo.

Eso no es todo, Domínguez en su cobro le saca amarilla al jugador de Santiago Morning desatando una polémica mayor en el Estadio de Lautaro de Buin. Finalmente, Hans Salinas cobra el 2-0 momentáneo.

Emerson Domínguez estaba frente a la jugada y vio que el balón rebotó en la cabeza de Cortés (TNT Sports)

“Error garrafal”, indicó el comentarista y ex arquero de la U, Luis Marín. Luego, Astudillo agregó varias frases a la situación de Domínguez. “Esto no es un error, es un horror arbitral, Lucho”, añadió el relator, mientras que el ex meta azul agregó que “esto condiciona al jugador de Santiago Morning”.

La extrañeza siguió y Astudillo fue tajante al agregar que “está bien posicionado, muy bien posicionado. Ya en el vivo nos pareció extraño todo. Terrible el error de Emerson Domínguez”.

Finalmente, Santiago Morning perdió el partido 3-0 ante Iquique, que está con 41 puntos en segunda ubicación y el “Chaguito” es el último del torneo de la B.