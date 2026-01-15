Los dirigidos por Martín Cicotello regresarán a utilizar su histórico escudo tras estar durante 7 años con un nuevo modelo. Unión La Calera ha vivido unos últimos años sin penas ni glorias tras no poder sumar ningún título desde su ascenso en 2017.

A través de sus redes sociales, el club cementero anunció la vuelta de su histórico escudo para la presente temporada. Tras años de protestas por parte de los hinchas caleranos, el equipo tomó una decisión clave para el presenta año 2026.

Las protestas nacieron debido al descontento de parte de la hinchada cementera al momento en que la institución decidió realizar el cambio de la insignia del club.

Por esta razón es que la dirigencia tomó una decisión y trajo de vuelta el histórico logo del club calerano.

“Esta armadura se inspira en memorables temporadas pasadas que vivió nuestro club y ahora le toca a nuestros guerreros portarla con todo el orgullo calerano”, escribió la cuenta oficial de La Calera para realizar el anuncio oficial.

Hinchas exigen la vuelta del escudo

¿Cómo han sido los últimos años de Unión La Calera?

Lamentablemente, en toda su historia los cementeros suman solo 3 títulos de Primera B, sin ninguna Copa Chile o Liga de Primera. Y en las últimas temporadas se han mantenido a mitad de tabla. Siendo en 2023, la última vez que se clasificó a un torneo internacional. Y en 2020 la última campaña que lucharon codo a codo el campeonato con Universidad Católica, quien se proclamó campeón aquel año.

