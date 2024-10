Los triunfos de Universidad de Chile sobre Universidad Católica y Colo Colo ante Palestino, respectivamente, dejaron el Campeonato Nacional 2024 al rojo vivo en la lucha por gritar campeón al final de temporada.

Si bien los albos lideran las acciones con 63 puntos versus los 61 de la U, esto podría sufrir un cambio si el Tribunal de Disciplina resuelve la resta de puntos al Cacique por la denuncia de Héctor Jona a la cual se sumó Universidad de Chile.

La medida de Azul Azul, eso sí, no fue bien vista por Verónica Bianchi, destacada periodista nacional: “Pudo tratar de aprovechar cada instancia para lograr el Campeonato, hoy no dependen de ellos mismos y lo saben”, dijo en el programa Mediapunta.

En cancha, Colo Colo es el legítimo puntero del torneo. | Foto: Photosport

Para Bianchi, la acción está dentro del marco legal, pero no la comparte: “Esta denuncia entiendo que fue el viernes, no sé… yo creo que hay que estar en el lugar para tomar una decisión. No me parece, no lo comparto, pero es una forma para algunos válida”, dijo.

En el cierre, la comunicadora no se lo manda a decir con nadie a la U: “Sería feo, yo no lo comparto. Me parece que las cosas hay que ganarlas en la cancha, no en el escritorio, pero en nuestro fútbol se han tomado muchas decisiones por el escritorio”, sumó.

Lo cierto es que el próximo martes 29 de octubre habrá novedades respecto al tema, ya que el Tribunal de Disciplina de la ANFP agendó dicho día para escuchar los descargos de Colo Colo ante la denuncia.

La tabla del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo es el líder absoluto del Campeonato Nacional 2024 con 63 puntos, dos más que Universidad de Chile que está en la segunda ubicación con 61 unidades.