Victoriano Cerda no está ni ahí con el SIFUP y confirma presencia de Huachipato en la Supercopa: "Puedo asegurarlo con convicción"

La temporada 2024 del fútbol chileno arrancará oficialmente el próximo domingo, cuando Colo Colo y Huachipato se enfrenten en una nueva versión de la Supercopa. El torneo reúne al campeón vigente de la Copa Chile y al del Campeonato Nacional.

Pese a que el duelo está pactado para el próximo domingo, hay cierta incertidumbre en el aire por lo que pueda decir el SIFUP, quienes pretenden paralizar el inicio de la actividad por la polémica medida adoptada de los seis extranjeros por el consejo de presidentes de la ANFP.

Uno que no está ni ahí con el posible paro del SIFUP es Victoriano Cerda, mandamás del conjunto acerero quien conversó con El Deportivo del diario La Tercera: “Huachipato se presentará el 11 de febrero a jugar la Supercopa en el Estadio Nacional. Eso puedo asegurárselo con absoluta y total convicción”, dijo.

Cerda confirmó que Huachipato irá con todo en la Supercopa. | Foto: Photosport

En esa línea, complementa diciendo que “Nuestros jugadores profesionales, al haber sido campeones del Campeonato Nacional, se ganaron en cancha el derecho a disputar la Supercopa. Y no me imagino, no por un instante, a nuestros jugadores cediendo ese derecho a juveniles ni a nadie”, añadió.

“Me cuesta imaginar a un jugador solicitando la reducción del cupo de extranjeros, cuando ello podría no permitir que esos compañeros extranjeros formen parte del equipo en igualdad de condiciones de juego que los nacionales o, inclusive, determinar la salida de uno de sus compañeros de equipo extranjeros”, remató en el cierre.

Así las cosas, y pese a lo que se especuló en su minuto, Huachipato se presentará con plantel completo a disputar el primer título de la temporada frente a Colo Colo, quien tiene a Arturo Vidal como gran figura.

Día y hora para la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato

Acereros y albos se verán las caras en el Estadio Nacional el domingo 11 de febrero por la Supercopa, duelo que dará el ‘vamos’ a la temporada 2024 del fútbol chileno y otorgará el primer título del año.