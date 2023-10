Alexis Sánchez ha tenido una carrera futbolística sencillamente notable, pasando por los equipos más importantes y conocidos del mundo en un viaje que comenzó en Calama cuando defendía los colores de Cobreloa.

Fue ahí donde conoció a Rodrigo Pérez, vieja gloria del cuadro loíno quien volvía de un préstamo para encontrarse con quien, a la postre, terminaría siendo uno de los jugadores más importantes y trascendentes en la historia nacional.

Consultado en ESPN sobre el jugador que más lo sorprendió como compañero en una cancha de fútbol, no duda: “Para mi Alexis Sánchez, lo conocí chico a los 15-16 años. Es de esos jugadores que uno se sorprende”.

Alexis es el gran guía de La Roja. | Foto: Photosport

“Yo llego del Pachuca de préstamo y me encuentro con él haciendo fútbol. Irreverente, atrevido en el buen sentido de la palabra. Hasta chistoso, hacíamos remates e iba a buscar la pelota al igual que en el barrio”, recordó.

Pérez no se pierde y es enfático en decir que “Tiene muchas condiciones, tenía mucha relación con él y es de los jugadores que me ha sorprendido a lo largo de mi carrera, desde el primer día en que lo vi”.

En el cierre, recuerda una notable anécdota: “Me hacía sufrir, en las prácticas de fútbol te pasaba, te volvía a pasar y uno viejo le quería romper la cabeza, le tiraba sus patadas y él después se va a Colo Colo y el partido que me tocaba enfrentarlo yo estaba suspendido con amarilla y me ‘hueviaba’, me decía que le tuve miedo”.

La carrera de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez comenzó su carrera profesional en Cobreloa, luego a Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y nuevamente el Inter de Milán para la presente temporada.

¿Cuántos goles lleva en La Roja?

Alexis Sánchez no solo es el goleador histórico de la Selección Chilena con 50 conquistas, sino que también es el segundo jugador que más veces se ha puesto la camiseta de La Roja tras haberlo hecho en 157 oportunidades.