Las repercusiones tras el reportaje de Informe Especial “El Cartel del Gol” siguen, pues el ministro del Deporte, Jaime Pizarro anunció que enviará un proyecto de ley que buscará separar la Federación de la ANFP. Además no se permitirá a los representantes participar de la propiedad de los clubes.

Jorge “Coke” Hevia entrega su visión sobre la situación en el programa Pauta de Juego. “Viene con trampa el proyecto de ley. Me explico y los abogados estenderán mejor que yo”.

Hevia entregó su explicación para llegar a tal conclusión. “Las leyes, los proyectos no tienen efecto retroactivo. Si no hay una arista en la cual se le obligue a los actuales dueños de clubes, representantes y multipropiedad que salgan…En Italia a la multipropiedad si lo obligaron”.

El periodista fue enfático con su postura. “Si no los obligan a que salgan, la ley no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ya se compraron todos los clubes”. En ese sentido, el comentarista mostró su preocupación. “Si mientras hacen la ley se compran todo, no sirve de nada ¿Qué vamos a hacer para que no compren Quesos Kumey?”.

De hecho, el comunicadr a través de su cuenta de Twitter ya había analizado el tema. El proyecto de ley anunciado en torno al fútbol tiene un tema a revisar. La participación de representantes. Como no hay efectos retroactivos, tienes que darle plazo para q se desliguen, de lo contrario, no sirve de nada. Hoy casi todos los clubes tienen un repre detrás”.