La Copa de la Liga vivirá su estreno en el fútbol chileno durante la temporada 2026, pero antes de su inicio ya sufrió cambios importantes. En Quilín, la ANFP ajustó el formato inicial que había sido presentado en un borrador, modificando la conformación de los grupos tras la votación del Consejo de Presidentes.

El nuevo certamen contará con la participación exclusiva de los clubes de la Liga de Primera y estará dividido en cuatro grupos. Solo los líderes de cada zona avanzarán a las semifinales, instancia que se disputará en llaves de ida y vuelta, al igual que la gran final, para definir al primer campeón de esta nueva competencia.

En un comienzo, la distribución de los grupos generó molestia entre los hinchas, especialmente por uno que incluía a Universidad de Chile, Huachipato y Deportes La Serena, considerado desbalanceado por varios sectores. Sin embargo, ese escenario cambió tras las últimas decisiones adoptadas en la sede de la ANFP.

La ANFP tiene definidos los grupos para la Copa de la Liga 2026 (Foto: Marcelo Hernandez/Photosport)

Desde Quilín se confirmó que los cuatro mejores equipos de la temporada pasada se mantendrán como cabezas de serie, aunque algunos clubes fueron reasignados a distintos grupos. La idea fue equilibrar el torneo sin alterar el criterio original de conformación.

Según detalló el periodista Sergio Godoy, el Consejo de Presidentes aprobó modificaciones a la propuesta inicial, pero conservando íntegramente el sistema de distribución “serpenteado”. De esta manera, la Copa de la Liga ya tiene su estructura definitiva para el torneo que se disputará entre marzo y junio de 2026.

Así quedan los grupos de la Copa de la Liga de Chile 2026

Grupo A Coquimbo U. Colo Colo Huachipato D. Concepción



Grupo B U. Católica Cobresal Ñublense U. De Concepción



Grupo C O’Higgins Palestino D. Limache Everton

