Francisca Crovetto, histórica tiradora chilena y primera mujer del país en conquistar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, decidió rechazar la propuesta para asumir como ministra del Deporte en el futuro gobierno de José Antonio Kast. La negativa de la campeona en París 2024 se suma a una serie de nombres que han sido descartados para encabezar la cartera, la que hoy lidera Jaime Pizarro y que se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para el presidente electo.

Según reveló La Tercera, el nombre de Crovetto comenzó a tomar fuerza luego de un encuentro privado entre Kast y un grupo de deportistas nacionales, instancia en la que se abordaron diversas inquietudes y propuestas en torno al desarrollo del deporte chileno. La reunión fue impulsada por la exministra Cecilia Pérez y dejó buenas sensaciones en el entorno del futuro mandatario.

En ese espacio, la tiradora olímpica causó una positiva impresión tanto en Kast como en sus asesores, quienes la visualizaron como una carta potente para liderar el Ministerio del Deporte, considerando su trayectoria, liderazgo y el impacto simbólico de su oro en París 2024. Sin embargo, desde un inicio Crovetto fue clara respecto al sentido de su participación.

Francisca Crovetto rechazó ser la nueva ministra del Deporte de José Antonio Kast (Foto: Photosport)

La deportista dejó establecido que su presencia en la cita tenía como objetivo exponer problemáticas y necesidades del sector, y no entregar respaldo político ni proyectarse en un eventual rol gubernamental. Esa postura fue compartida por otros atletas que asistieron al encuentro, según consigna el citado medio.

Las razones del “no” de Francisca Crovetto

De acuerdo a La Tercera, cuando recibió formalmente el ofrecimiento para asumir como ministra, Crovetto agradeció la consideración, pero expuso dos motivos clave para declinar. El primero tiene relación directa con su carrera deportiva, ya que tanto ella como su equipo estiman que aún tiene opciones reales de seguir compitiendo al más alto nivel.

En ese sentido, su proyección contempla la posibilidad concreta de disputar y pelear medallas en los próximos dos Juegos Olímpicos: Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032, un horizonte competitivo que se vería truncado con una salida anticipada del alto rendimiento.

El segundo factor es de carácter personal. Hace solo algunos meses, Crovetto fue madre por primera vez junto a su esposo, Juan Enrique Byers, y actualmente se encuentra en pleno proceso de reintegro a la actividad deportiva. Así, la campeona olímpica optó por priorizar su carrera y su familia, descartando liderar el Ministerio del Deporte, pese al interés del futuro gobierno.

