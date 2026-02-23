Una de las rivalidades más emblemáticas del boxeo mundial tendrá un nuevo capítulo. Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse en una revancha profesional programada para el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Sphere, en Las Vegas. El evento será transmitido en vivo a nivel global a través de Netflix, lo que anticipa cifras récord de audiencia.

La pelea marcará además el regreso oficial de ‘Money’ tras su retiro y será el primer combate de boxeo profesional realizado en el innovador recinto Sphere de Las Vegas, conocido por su tecnología inmersiva y su propuesta audiovisual de última generación. El escenario, que ya ha albergado grandes eventos de la UFC, promete ofrecer una experiencia inédita para los fanáticos del deporte.

Mayweather chocará una vez más contra Pacquiao, esta vez, en La Esfera de Las Vegas (Photo by Al Bello/Getty Images)

El anuncio revive el recuerdo del histórico enfrentamiento de 2015, bautizado como la “Pelea del siglo”, que se mantiene como el evento más lucrativo en la historia del boxeo. Aquella noche generó 4,6 millones de compras en pago por evento y una recaudación de 72 millones de dólares en taquilla en el MGM Grand Garden Arena, cifras que aún no han sido superadas.

Más de una década después, la expectativa vuelve a dispararse. Con el respaldo de plataformas globales y un escenario tecnológicamente revolucionario, la revancha apunta a romper marcas tanto en visualizaciones como en ingresos comerciales, ampliando el alcance a nuevas generaciones de espectadores.

Desde el entorno del filipino, Pacquiao no ocultó su ambición de cambiar la historia: “Los aficionados han esperado demasiado; se merecen esta revancha, que será aún más grande ahora que se transmitirá en vivo a nivel mundial por Netflix. Quiero que Floyd viva con la única derrota en su historia profesional”, declaró, dejando en claro que su motivación va más allá del espectáculo.

Mayweather, fiel a su estilo, respondió con seguridad: “Ya peleé contra Manny y le gané una vez. Esta vez el resultado será el mismo”, afirmó el estadounidense. Así, con declaraciones cruzadas y un escenario de proporciones históricas, el mundo del boxeo se prepara para una revancha que promete paralizar al planeta y volver a escribir páginas doradas en la historia del deporte.

DATOS CLAVE

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao tendrán su revancha profesional el 19 de septiembre de 2026.

El combate se realizará en el Sphere de Las Vegas y será transmitido por Netflix.