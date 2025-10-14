Luego de casi un mes de espera, finalmente este martes 14 de octubre, Víctor “Sikosis” Valenzuela dará batalla en el Dana White’s Contender Series de UFC en busca de un contrato con la empresa de MMA más grande del planeta.

Así como hace algunas semanas lo hizo el otro exponente nacional, Christopher “Tanke” Ewert, “Siko” buscará convertirse en un nuevo chileno que logre un contrato con Ultimate Fighting Championship.

El peleador nacional quiere sumarse a Ignacio “Jaula” Bahamondes para ser parte de la legión chilena en la compañía. Para aquello no necesariamente debe llevarse el triunfo, sino que una gran perfomance que seduzca al jefe Dana White.

En frente, nuestro exponente local tendrá a un duro contrincante como lo es el brasileño Michael Oliveira, quien llega con un impecable récord de ocho victorias (siete de ellas por KO) y cero derrotas en su historial. Valenzuela en tanto posee un récord de 12-3.

¿Cuándo y a qué hora pelea Víctor “Sikosis” Valenzuela en UFC Dana White’s Contender Series?

La pelea del chileno Víctor “Sikosis” Valenzuela ante el brasileño Michael Oliveira en el UFC Dana White’s Contender Series será este martes 14 de octubre desde las 20:00 horas de nuestro país.

Víctor “Sikosis” Valenzuela pelea este martes en busca de un contrato con UFC (Foto: IG Siko Shark)

Ojo, porque la jornada contará con seis batallas y Valenzuela está en el tercer turno, por lo que su combate podría ser cerca de media hora después de iniciado el evento.

¿Dónde ver la pelea de Víctor Valenzuela en Dana White’s Contender Series?

El combate del chileno Víctor “Sikosis” Valenzuela ante Michael Oliveira por un contrato en la UFC en el evento Dana White’s Contender Series, será transmitido a través de Disney+ y también en UFC Fight Pass.