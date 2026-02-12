Unión Española no para de presentar refuerzos en este 2026 y vuelve a remecer el mercado de fichajes. Los hispanos tienen como principal objetivo el ascender tras su trágico descenso a Primera B en 2025 frente a O’Higgins.

A través de sus redes sociales, los hispanos hicieron oficial el fichaje de un multicampeón con Colo Colo y campeón con la UC. El Rojo anunció a Andrés Vilches en Independencia.

Los dirigidos por Gonzalo Villagra siguen reforzando la delantera para cumplir con la misión en la temporada. El ariete proveniente de Cobresal llega a acompañar a otro letal artillero, Patricio Rubio.

En su paso por el conjunto minero, el nacido en Talcahuano jugó un total de 34 partidos, en los que logró marcar 5 goles y entregar 3 asistencias.

Y en toda su carrera, el formado en Huachipato, ha disputado un total de 289 partidos. En estos encuentros ha marcado un total de 73 goles y a entregado 26 asistencias.

Andrés Vilches es nuevo jugador de Unión Española

A sus 34 años, el ex Cacique ha levantado 2 Copa Chile, 2 Campeonatos Nacionales y una Supercopa con Colo Colo. También logró ser campeón del torneo chileno en una ocasión con Universidad Católica y en otra con Huachipato.

¿Qué viene para Unión Española?

Los hispanos debutarán en Primera B tras largos años el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas cuando enfrenten a San Luis.

En síntesis