Unión Española no para de presentar refuerzos en este 2026 y vuelve a remecer el mercado de fichajes. Los hispanos tienen como principal objetivo el ascender tras su trágico descenso a Primera B en 2025 frente a O’Higgins.
A través de sus redes sociales, los hispanos hicieron oficial el fichaje de un multicampeón con Colo Colo y campeón con la UC. El Rojo anunció a Andrés Vilches en Independencia.
Los dirigidos por Gonzalo Villagra siguen reforzando la delantera para cumplir con la misión en la temporada. El ariete proveniente de Cobresal llega a acompañar a otro letal artillero, Patricio Rubio.
En su paso por el conjunto minero, el nacido en Talcahuano jugó un total de 34 partidos, en los que logró marcar 5 goles y entregar 3 asistencias.
Y en toda su carrera, el formado en Huachipato, ha disputado un total de 289 partidos. En estos encuentros ha marcado un total de 73 goles y a entregado 26 asistencias.
A sus 34 años, el ex Cacique ha levantado 2 Copa Chile, 2 Campeonatos Nacionales y una Supercopa con Colo Colo. También logró ser campeón del torneo chileno en una ocasión con Universidad Católica y en otra con Huachipato.
¿Qué viene para Unión Española?
Los hispanos debutarán en Primera B tras largos años el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas cuando enfrenten a San Luis.
En síntesis
- Fichaje de peso: Unión Española oficializó a Andrés Vilches, delantero de 34 años con títulos en Colo Colo, la UC y Huachipato.
- Dupla ofensiva: El ex Cobresal llega para acompañar a Patricio Rubio con la misión de lograr el ascenso tras el descenso de 2025.
- Estreno en el ascenso: El debut de los hispanos en Primera B será el sábado 21 de febrero ante San Luis.