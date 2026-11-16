Unión San Felipe consiguió el objetivo de mantenerse en la Liga de Ascenso, pese a caer por 4-3 ante Unión Española en la última fecha de la Primera B. Sin embargo, la permanencia del ‘Uní Uní’ desató una ola de fuertes reacciones, luego que el presidente del club, Raúl Delgado, lanzara duras declaraciones contra los hinchas asegurando que su intención es alejarse de la institución.

“El objetivo principal era mantener la categoría y se mantuvo. Ahora hay que ver qué se va a hacer de acá al futuro, porque llevamos tres años complicados y el verdadero hincha de San Felipe no se lo merece. A esta altura me da vergüenza”, expresó el dirigente.

Raúl Delgado, dueño de Unión San Felipe (Crédito: El Aconcagüino).

Pero sus palabras subieron de tono al referirse a quienes lo insultaron durante el partido. “Buscaremos todas las alternativas posibles para alejarnos del club, como quieren muchos. A todos esos que escuché insultarme y decirme cagón, solamente les digo algo: si no fuera por este pelotudo, hace 20 años este club habría desaparecido”.

Delgado también desafió a quienes cuestionan su gestión a hacerse cargo de la institución. “A todos los que me dijeron cagón, a ver si tienen los huevos de agarrar el club como lo hice yo. Si quieren el club, que vengan y lo tomen, a ver qué es lo que hacen. A todos les parece sencillo. El único boludo que agarró este club cuando estaba quebrado, soy yo”.

Finalmente, el propietario de Unión San Felipe cerró con un mensaje directo a sus detractores y hasta los invitó a encararlo personalmente. “Que me sigan puteando, a ver si tienen las pelotas de decírmelo en la cara. Los espero uno por uno mañana en la sede del club. Ellos saben dónde es”, concluyó.

Publicidad

Las declaraciones de Raúl Delgado