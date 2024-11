Al fin hay certezas con la Liguilla de la Primera B . Finalmente el Tribunal de Disciplina determinó como ganador a Universidad de Concepción por 3-0 en el compromiso ante Santiago Wanderers , que no se pudo jugar, debido a que el cuadro de la Quinta Región no pagó las remuneraciones a los guardias.

La Gerencia de Ligas Profesionales hizo oficial la programación para los cuartos de final ida de la Liguilla de Ascenso, instancia donde se definirá al segundo club ascendido a Primera División.

Santiago Morning vs. Deportes Recoleta, Deportes Santa Cruz vs. Rangers, Deportes Limache vs. Deportes Antofagasta se enfrentan y compiten por un cupo en semifinales, instancia donde espera Magallanes.

Magallanes aguarda por el peor clasificado de las tres llaves. “El equipo que resultare 2do disputará dos partidos (ida y vuelta) ante el equipo clasificado que hubiese quedado en el lugar más bajo en la tabla de posiciones”, señalan las bases del Campeonato de Primera B.

En las llaves, la vuelta la jugará de local el equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones. Si se llega en igualdad global en el segundo partido, se irá inmediatamente a una serie de lanzamientos penales.

Programación cuartos de final ida Liguilla de Primera B 2024

Martes 12 de noviembre 18:00 | Santiago Morning vs. Deportes Recoleta | Municipal de La Pintana.

Martes 12 de noviembre 20:30 | Deportes Santa Cruz vs. Rangers | Joaquín Muñoz García.

Martes 13 de noviembre 18:00 | Deportes Limache vs. Deportes Antofagasta | Nicolás Chahuán.

Programación cuartos de final vuelta Liguilla Primera B 2024

Sábado 16 de noviembre 18:00 | Deportes Recoleta vs. Santiago Morning | CDA – Leonel Sánchez

Domingo 17 de noviembre 12:30 | Deportes Antofagasta vs. Deportes Limache | Calvo y Bascuñán

Domingo 17 de noviembre 20:30 | Rangers vs. Deportes Santa Cruz | Fiscal de Talca