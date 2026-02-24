La acción comenzará este viernes 27 de febrero con dos de los equipos que marchan en la parte alta. En primer turno, Unión Española se trasladará hasta el Municipal de Recoleta para medir fuerzas ante el sorprendente Deportes Recoleta.

Más tarde, Cobreloa viajará a la Región de O’Higgins para enfrentar a Deportes Santa Cruz en el Joaquín Muñoz García, buscando consolidar su arranque perfecto.

El fin de semana continuará con choques de alta convocatoria. El sábado destaca el enfrentamiento entre Unión San Felipe y Santiago Wanderers, mientras que el domingo el Estadio Germán Becker será testigo del duelo entre Deportes Temuco y Deportes Iquique.

La fecha finalizará el lunes 2 de marzo con el histórico Magallanes recibiendo a San Marcos de Arica y el cruce entre San Luis y Curicó Unido.

Deportes Recoleta superó a Santiago Wanderers siendo la gran sorpresa de la primera fecha.

Programación Fecha 2 Primera B

Viernes 27 de febrero

18:00 horas: Deportes Recoleta vs. Unión Española – Municipal de Recoleta.

: Deportes Recoleta vs. – Municipal de Recoleta. 20:30 horas: Deportes Santa Cruz vs. Cobreloa – Joaquín Muñoz García.

Sábado 28 de febrero

18:00 horas: Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers – Municipal de San Felipe.

: Unión San Felipe vs. – Municipal de San Felipe. 20:30 horas: Deportes Copiapó vs. Rangers de Talca – Luis Valenzuela Hermosilla.

Domingo 1 de marzo

12:00 horas: Deportes Antofagasta vs. Deportes Puerto Montt – Calvo y Bascuñán.

: Deportes Antofagasta vs. Deportes Puerto Montt – Calvo y Bascuñán. 20:30 horas: Deportes Temuco vs. Deportes Iquique – Germán Becker.

Lunes 2 de marzo