En un partido vibrante disputado en Calama, Cobreloa demostró su jerarquía al dar vuelta un marcador adverso y terminar imponiéndose por 3-1 ante Deportes Temuco.
El encuentro, válido por la primera fecha de la Primera B, estuvo marcado por la efectividad loína en el tramo final del primer tiempo y el Zorro se hizo fuerte justo el día de la polémica por determinar quién es el más grande en la división.
El inicio fue favorable para la visita. A los 13 minutos, Maximiliano Cuadra silenció el Zorros del Desierto con un preciso tiro libre que puso el 1-0 para el cuadro de la Araucanía. Sin embargo, la reacción naranja no se hizo esperar y llegó con una contundencia implacable antes del descanso.
La remontada comenzó a los 35 minutos con un golazo de Tomás Aránguiz, quien puso la paridad en el marcador. Solo tres minutos después, a los 38′, Sebastián Zúñiga aprovechó el envión anímico para dar vuelta el resultado y poner el 2-1.
Sentencia definitiva
Cuando el reloj marcaba los 42 minutos, el delantero Gustavo Gotti conectó un certero cabezazo para establecer el 3-1 definitivo. Con este resultado, el equipo dirigido por el cuerpo técnico naranja suma sus primeros tres puntos y ratifica su chapa de candidato, respondiendo en cancha a la reciente polémica sobre la grandeza en la categoría.
Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B
|POS
|CLUB
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|Deportes Iquique
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
|Cobreloa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Recoleta
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Antofagasta
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|5
|Puerto Montt
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|5
|Unión Española
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|7
|Santa Cruz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8
|San Marcos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9
|Magallanes
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Curicó Unido
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Temuco
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12
|Rangers
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|12
|Santiago Wanderers
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|12
|San Luis
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|12
|Copiapó
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|16
|Unión San Felipe
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5