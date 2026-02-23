En un partido vibrante disputado en Calama, Cobreloa demostró su jerarquía al dar vuelta un marcador adverso y terminar imponiéndose por 3-1 ante Deportes Temuco.

El encuentro, válido por la primera fecha de la Primera B, estuvo marcado por la efectividad loína en el tramo final del primer tiempo y el Zorro se hizo fuerte justo el día de la polémica por determinar quién es el más grande en la división.

El inicio fue favorable para la visita. A los 13 minutos, Maximiliano Cuadra silenció el Zorros del Desierto con un preciso tiro libre que puso el 1-0 para el cuadro de la Araucanía. Sin embargo, la reacción naranja no se hizo esperar y llegó con una contundencia implacable antes del descanso.

La remontada comenzó a los 35 minutos con un golazo de Tomás Aránguiz, quien puso la paridad en el marcador. Solo tres minutos después, a los 38′, Sebastián Zúñiga aprovechó el envión anímico para dar vuelta el resultado y poner el 2-1.

Cobreloa comenzó el torneo con una sonrisa de oreja a oreja

Sentencia definitiva

Cuando el reloj marcaba los 42 minutos, el delantero Gustavo Gotti conectó un certero cabezazo para establecer el 3-1 definitivo. Con este resultado, el equipo dirigido por el cuerpo técnico naranja suma sus primeros tres puntos y ratifica su chapa de candidato, respondiendo en cancha a la reciente polémica sobre la grandeza en la categoría.

