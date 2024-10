Santiago Wanderers vive hoy en día sin duda una de sus grandes crisis institucionales, en la que los ‘Caturros’ han hecho noticia y de mala manera por lo que fue su situación al partido no realizado ante Universidad de Concepción en el Ascenso.

La razón ya es conocida por todos, en la que el conjunto de la quinta región tenía una deuda con los guardias de seguridad, en la que llevaba seis meses sin pagar las liquidaciones de los guardias, acción que llevó a que se suspendiera este partido a horas de disputarse.

Hoy en día, es toda una interrogante de que es lo que sucederá con este caso, en la que los ‘Caturros’ esperan de que este duelo se pueda desarrollar, pero desde el elenco de Concepción, piden que el partido se les de por ganado y sumar los tres puntos.

Pero esto no es todo dentro de Santiago Wanderers, ya que en las últimas horas una nueva polémica es la que volvió a salir a la luz y que tiene como protagonistas al director de la SA de los verdes y el jugador Marcelo Cañete.

El tema Cañete sigue generando dudas en Wanderers | Foto: Photosport

Querella contra Cañete por injurias

En las últimas horas se reveló de que den el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, Andrés Sánchez, director de la Sociedad Anónima del club presentó una querella contra el volante Marcelo Cañete. ¿La razón? sus dichos de hace unos días en la prensa, en la que acuso de que el ex DT de Wanderers, Jaime García, fue cesado del club por no seguir al regla que le impuso la institución de no alinear a Cañete para que su contrato no se renueve de forma automática.

Sobre esto, el abogado querellante de la acción judicial, Alejandro Alegría reveló lo siguiente “Andrés tomó la decisión personal de querer querellarse contra Marcelo motivado por el daño familiar que estas declaraciones han causado, las que han perjudicado a sus niños, porque Wanderers no es un club pequeño y hasta ellos se han visto afectados por eso”, declaró.

Agregando más detalles a esto, Alegría aporta lo siguiente ‘nosotros pedimos una pena de tres años y un día, además del pago de 20 UTM. Yo espero que dentro del corto plazo haya una formalización contra Marcelo, entendiendo que es un ciudadano extranjero, yo voy a pedir medidas de arraigo , porque obviamente tendría justo motivo para no presentarse a lo procesos que van a continuar, y a nosotros nos interesas que él aclare todo”

Por esto mismo, una nuevo capitulo es de polémica es el que se encontrará inmerso el equipo de la quinta región, en la que los hinchas comienzan a desesperarse con todo por lo que ha sido el presente institucional que tiene hoy en día Santiago Wanderers.