Mathias Vidangossy fue protagonista el lunes pasado en el partido entre San Luis de Quillota y San Marcos de Arica por la Primera B, pero no precisamente por su buen juego por alguna jugada que dio la vuelta al mundo.

Resulta que el talentoso volante del cuadro canario se enfrascó en una discusión con manotazo incluido con un jugador de Arica, para posteriormente pegar una patada descalificadora que el arbitro prefirió obviar y no expulsarlo por doble amarilla.

Con las pulsaciones un poco más bajas, Vidangossy hizo su mea culpa de lo que sucedió en el norte del país junto a Las Últimas Noticias y aprovechó de echar al agua por mala leche al conjunto nortino.

Vidangossy salió tempranamente al minuto 22. | Foto: TNT Sports

“Sí, al final uno se da cuenta. Fueron tres jugadas, todas muy seguidas y de la misma manera: te pisaban o te dejaban la pierna puesta. Hasta ayer no sabía lidiar con eso. Se puede tomar como un trabajo personal respecto de la emoción que puede surgir ahí y poder respirar, tranquilizarse, porque al final seguirá pasando”, dijo el ex Colo Colo.

Vidangossy asegura que “Ellos lograron el objetivo de sacarnos del partido. No pude controlar lo que sentía y me entrega información en el sentido que hay cosas que hay que mejorar. Hay que sacarle provecho desde el crecimiento personal para que no se repita”.

“Encuentro que la táctica de entrar a provocar es una cosa, pero entrar a pegar es otra. Además, fue fuerte y tarde. Hay que aprender a lidiar con esas cosas, porque van a seguir pasando”, concluyó el talentoso volante.