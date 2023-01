Nicolás Maturana dejó atrás su etapa en Cobreloa, pues el volante ya se prepara para su nuevo desafío en Primera B y donde ya tiene un nuevo club. Se trata de Deportes Santa Cruz.

El cuadro de la sexta región fichó al jugador de 29 años para esta temporada 2023, quien estuvo en el conjunto de Calama desde el año 2020 y se convirtió en una de las figuras del equipo nortino.

No obstante, hace unos días surgió una situación bastante preocupante y que tuvo al futbolista como protagonista, ya que recibió amenazas a través de redes sociales y aquello pudo gatillar su salida de la escuadra calameña. Además, que también sostuvo que no lo querían por parte de la dirigencia.

"Es clara la señal, quieren que me vaya y lo voy a hacer. Hablé con el profe (Emiliano Astorga) que me quiero ir a préstamo. Voy a echar mucho de menos al club, estoy encariñado con la gente que me quiere y acostumbrado con el club", fueron las palabras de Maturana.

"No me quieren acá de parte de la dirigencia, de parte de la gerencia deportiva y el cuerpo técnico no puede hace mucho, porque tampoco los pescan cuando dicen las cosas", añadió.

El volante llegó al conjunto de la sexta región | Foto: DeporSantaCruz, Twitter

En cuanto a la confirmación por parte de Santa Cruz, así anunció a su nuevo fichaje. "¡Sí, ya es oficial! Nicolás Maturana es nuevo jugador de Deportes Santa Crus. ¡Bienvenido Nico!", fue el mensaje del equipo de la región de O'Higgins.