Santiago Wanderers vs Deportes Melipilla | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la fecha 27 de la Primera B de Chile 2022

Anteriormente se mencionó el partido de Fernández Vial vs Magallanes como uno de los destacados de la fecha 27 de la Primera B que se jugarán mañana martes, pero también habrá otro partido que dará que hablar y ese será el de Santiago Wanderers vs Melipilla, dos ex equipos de Primera División que jugarán su partido en el Estadio Bicentenario Elías Figueroa. Melipilla necesita sumar para alejarse del descenso.

Esto porque actualmente los Potros están ubicados en el puesto 15 de la Primera B con 24 puntos, a solo cuatro unidades de Fernández Vial, colista absoluto de la Segunda División, por lo que debe intentar ganarle a Wanderers para evitar acercarse a los últimos puestos.

Melipilla llega a este partido después de haber caído por dos a uno como local frente a San Luis de Quillota, partido jugado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Mientras que Santiago Wanderers llega a este partido después de haber empatado uno a uno ante Deportes Puerto Montt. Los Caturros, dirigidos por Miguel Ponce, están ubicados en la octava posición con 32 puntos, mismos puntos que Barnechea, equipo que está séptimo en la tabla y con mejor diferencia de gol que los de Valparaíso.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Santiago Wanderers vs Melipilla por la Primera B?

Santiago Wanderers vs Melipilla juegan este martes 6 de septiembre de 2022 a las 15:30 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por a Santiago Wanderers vs Melipilla?

El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver por streaming en vivo a Santiago Wanderers vs Melipilla?

Para ver en vivo el encuentro por streaming lo podrás hacer en Estadio TNT Sports.