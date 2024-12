En Cobreloa ya piensan en lo que será la nueva temporada 2025, donde los Loínos deberán pelear en la Primera B por un cupo por el ascenso a Primera División.

El cuadro naranja empieza a dar a conocer los primeros fichajes pedidos por el entrenador César Bravo, pero hay un puesto que es de suma importancia para el adiestrador chileno. ¿Cuál es? El volante creativo.

Uno de los futbolistas que se ha ofrecido para regresar al cuadro de Calama es Nicolás Maturana, que este 2024 jugó en la tercera división del fútbol chileno, específicamente en San Antonio Unido.

Camilo Pino se opone rotundamente al regreso de Nicolás Maturana

No obstante, el ex mundialista sub 20, Camilo Pino, se opuso rotundamente a la posibilidad de ver nuevamente al formado en la Universidad de Chile en el elenco de la Región de Antofagasta.

“No me gusta. Maturana ya tuvo su paso por acá, ya hizo lo que tenía que hacer y en los últimos partidos no estaba en las condiciones físicas adecuadas”, señaló el tricampeón con Cobreloa a Bolavip Chile.

Maturana quedó como agente libre tras su paso por el SAU | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Él se está ofreciendo y eso no habla bien de él porque a los jugadores hay que buscarlo. Cobreloa tiene para traer buenos jugadores y en la posición que juega él hay que traer alguien dinámico, rápido, y el no cumple esa función porque juega casi parado”, remató.

Los números de Nicolás Maturana en Cobreloa

En su paso por Cobreloa, Nicolás Maturana alcanzó a disputar 67 partidos oficiales, en los que convirtió seis goles y aportó siete asistencias.