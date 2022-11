Siguen las repercusiones por la decisión Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso Byron Castillo. Y es que finalmente Ecuador estará en el Mundial de Qatar 2022 y solo se le aplicó la resta de tres puntos para la próximas Clasificatorias Sudamericanas y una sanción económica, algo que generó el debate entre de los hinchas.

La reconocida abogada ecuatoriana Mariela Díaz Aragón conversó con Bolavip Chile para dar a conocer su opinión acerca de la resolución del máximo tribunal de arbitraje deportivo a nivel planetario

"Yo pienso que Byron Castillo de no debiese ser convocado y esto es estrictamente en el ámbito legal. La sentencia del TAS de alguna manera es una advertencia con una decisión clara: el pasaporte del jugador presentado por la FEF es auténtico, pero la información es falsa. A partir de esta decisión y declaración, es una advertencia que si lo presentamos estamos corriendo un riesgo y hay que tener criterio para avisorar y evitar posibles reclamos de alineación indebida como lo hizo Chile ante la FIFA y el TAS", comenzó diciendo la panelista del programa Debate Fútbol de DirecTV Sports Ecuador.

La inclusión de Castillo en Qatar 2022 sigue en duda | Foto: Getty Images

"A mí esta altura me preguntas de dónde es Byron y siendo sincera hay muchas dudas generadas en Ecuador, entonces esto es toda una lluvia de dudas y decisiones y mientras no se aclare este tema no debería ser convocado", agregó.

Por último, remarcó que "es un fallo contradictorio que deja más dudas que certezas ¿Hice mal o no? Porque si para el TAS hice mal entonces restenle los puntos de los partidos que jugó Byron Castillo, pero no lo hace. El TAS debió ser más claro y apegado a documentos oficiales y es algo de reprochar", cerró la entrevista.

Vale recordar que la Tri tendrá su debut en la cita planetaria este 20 de noviembre, cuando enfrente al anfitrión en el Estadio Al Khor.