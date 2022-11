Los trasandinos están obligados a sumar, si no lo hacen tendrán el riesgo de quedar eliminados de la Copa del Mundo

Este sábado la Selección de Argentina jugará un partido trascendental en el Mundial de Qatar 2022 cuando enfrente a la Selección de México, ambos pertenecientes al Grupo C. Los trasandinos vienen de perder su primer partido, por lo que están obligados a sumar en este segundo encuentro. El partido se jugará en el Estadio Lusail.

¿Cuándo juega Argentina vs México?

El partido se jugará el sábado 26 de noviembre de 2022 a las 16:00 horas de Chile.

¿Qué canal o plataforma de streaming transmite este encuentro?

Este partido será transmitido exclusivamente por DirecTV Sports, señal que tiene los derechos para transmitir los 64 partidos en vivo de esta Copa del Mundo. Mismo caso para las plataformas de streaming, ya que el encuentro se podrá ver solo a través de la aplicación DirecTV GO.

¿Cómo ver el partido en Argentina y el resto de Latinoamérica?

Argentina : 16:00 horas por TV Pública, TyC Sports, DirecTV, DirecTV GO, Claro y Flow

: 16:00 horas por TV Pública, TyC Sports, DirecTV, DirecTV GO, Claro y Flow Bolivia : 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

: 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App Brasil : 16:00 horas por Rede Globo

: 16:00 horas por Rede Globo Colombia : 14:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play

: 14:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play Ecuador : 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO México : 13:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Las Estrellas, Azteca 7

: 13:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Las Estrellas, Azteca 7 Paraguay : 16:00 horas por Tigo Sports

: 16:00 horas por Tigo Sports Perú : 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina

: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina Uruguay : 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce,

: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports

¿Cómo vienen?

Argentina viene de protagonizar la primera gran sorpresa del Mundial tras haber perdido por dos a uno frente a la Selección de Arabia Saudita, país que es el líder del Grupo C. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, y comandado por Lionel Messi, dominó la primera parte del encuentro, pero en el comienzo del segundo tiempo los árabes convirtieron dos goles en cinco minutos, golpeando anímicamente a los argentinos, quienes no pudieron recuperarse, lo que provocó un batacazo a nivel mundial debido a que Argentina no había perdido nunca frente a una selección asiática en una Copa del Mundo.

Los argentinos no perdían su primer partido de un Mundial de Fútbol desde la edición de Italia 1990, campeonato al cual llegaron como campeones del mundo después de la gloria conseguida en México 1986. En dicho Mundial del 90 Argentina llegó a la final.

Mientras que en la otra vereda estará México, selección que actualmente es dirigida por un viejo conocido de la selección argentina: Gerardo Martino, ex técnico de la Argentina que perdió las dos finales de Copa América frente a Chile.

La selección mexicana jugará contra la albiceleste después de haber empatado sin goles su primer partido en Qatar 2022 frente a la Selección de Polonia. Los polacos pudieron haber ganado el encuentro debido a un penal provocado por los aztecas, pero finalmente Guillermo Ochoa se lo tapó a Robert Lewandowski.

Revisa el listado de las señales que darán el partido en Chile

