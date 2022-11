Quedan dos días para que comience el Mundial de Qatar 2022 y las malas noticias estuvieron presentes en algunas selecciones debido a las lesiones, provocando grandes cambios en los equipos. Una baja confirmada fue la Sadio Mané, delantero de la Selección de Senegal.

¿Cuáles son las últimas ausencias confirmadas para el Mundial?

A continuación mencionamos a los cinco últimos jugadores que fueron desafectados de sus selecciones antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

Sadio Mané

Quizás la ausencia más dolorosa para los fanáticos del fútbol. Sadio Mané, capitán y estrella de la Selección de Senegal, no jugará el Mundial de Fútbol debido a que tiene una lesión en el peroné de la pierna derecha. El delantero del Bayern Múnich se lesionó durante un partido de Bundesliga y no pudo recuperarse a tiempo. De hecho, el jugador había llegado a Qatar, pero finalmente se confirmó que no disputará la Copa del Mundo.

Nicolás González

El jugador argentino de la Fiorentina de Italia se perderá el Mundial de Qatar 2022 debido a una lesión muscular. González estaba entrenando con la selección en tierras qataríes, pero finalmente no estará en la cita mundialista. En su lugar entró Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid de España.

Joaquín Correa

El delantero argentino de Inter de Milán de Italia también dejó la concentración de la selección trasandina por lesión. Correa había jugado en la victoria cinco a cero del amistoso que la albiceleste jugó frente a Emiratos Árabes Unidos. Thiago Almada, jugador del Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, tomó el lugar de Correa en la Selección de Argentina.

José Luis Gayá

La ausencia más reciente. Hace unos instantes la Federación de Fútbol de España anunció que el lateral y capitán del Valencia fue desafectado de la selección debido a una lesión en un tobillo. Además, después anunciaron que su sustituto será Alejandro Balde, joven lateral que actualmente milita en el Barcelona, líder de La Liga de España.

Christopher Nkunku

Antes de tomar el avión rumbo a Qatar, Christopher Nkunku, delantero francés del Leipzig de Alemania, se lesionó después de haber disputado un balón con Eduardo Camavinga en una práctica de Francia. Como resultado, Nkunku no jugará el Mundial de Qatar de 2022 con la selección que defenderá la corona en el Medio Oriente.

¿Cuándo comienza el Mundial de Qatar 2022?

La Copa del Mundo comenzará oficialmente este domingo 20 de noviembre de 2022 con el partido entre Qatar y Ecuador, selecciones que se enfrentarán por la primera fecha del Grupo A. Este encuentro se jugará a las 13:00 horas de Chile.