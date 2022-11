Una historia hermosa y esas que solo da el fútbol. Enzo Fernández se alzó como la nueva gran figura del fútbol argentino. El mediocampista ayer se apuntó con un golazo en la victoria de la Selección Argentina por 2-0 ante México. La anotación del volante del Benfica fue apañada por Lionel Messi, quien, en su minuto, renunció a su equipo tras las dos finales perdidas a manos de la Selección Chilena en la Copa América.

Por ello, Fernández cuando estaba en su etapa de formación en River Plate, antes de partir a Defensa y Justicia, ocupó sus redes sociales para escribir una emotiva carta a Lio Messi y solicitarle, como una especie de súplica, que aguardara en su decisión, ya que el mediocampo no le encontraba lógica a que la Pulga diera un paso al costado.

"Cómo te vamos a convencer nosotros que somos unos muertos. Cómo te vamos a convencer nosotros que en nuestra vida tuvimos el 1% de presión que tienes en tus hombros, que te levantas a la mañana y te mirás al espejo y sabes que una multitud de más de 40 millones de habitantes no solamente quieren que hagas las cosas perfectas, sino que ridículamente se ha impuesto que pueden exigírtelas", empezó el Enzo.

Luego, en otro de los párrafos, Fernández le pidió que "cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que eres un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta pero una persona en fin, cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder".

El remate de Fernández a Messi es especial y le pide clemencia al ídolo del Barcelona y del PSG en Francia. "Piensa en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado (...) De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo (...) Gracias y perdón, Lionel Messi", remató.

