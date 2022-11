Algunos creyeron que era cierto, pero no. Imagen del portero australiano Andrew Redmayne llegando a Qatar con la camiseta puesta de Perú, resultó ser falsa. De todos modos,

El pasado 13 de junio, el mundo del fútbol presenció una de las llaves del repechaje mundialista para Qatar 2022, en la cual Perú se tuvo que medir con Australia buscando un clasificado para el mundial.

El partido se tuvo que definir en lanzamientos penales y fue ahí cuando el entrenador de los socceros, Graham Arnold decidió sacar a Mathew Ryan para incluir a Andrew Redmayne. Un loco portero que una de sus grandes cualidades es tapar tiros desde los doce pasos.

Pero no de cualquier manera, si no trabajando al pateador, como también en la ocasión quitando los torpedos que tenía su colega, Pedro Gallese. Finalmente y conteniendo el remate de Alex Valera, Australia clasificó al mundial y los incaicos con la amargura de no estar entre las 32 selecciones.

La celebración de Redmayne quedó en la memoria, con una carita de loco y que ganó muchas reacciones a lo largo y ancho del planeta, quienes estaban de acuerdo con él, como también quienes lo criticaron, abiertamente.

Pero la situación durante esta jornada tomó otros tintes cuando al arribar la selección oceánica a Qatar, se ve la imagen de Redmayne con la camiseta peruana puesta y generó comentarios. No obstante, la fotografía resultó ser una imagen fake, porque en realidad se hizo presente en el lugar, con una polera íntegramente de color blanco y que un hábil de la computación le colocó la banda roja e insignia del combinado peruano.

La foto que finalmente se trataba de una fake news (Archivo)

ver también Estrella mundial da a conocer sus candidatos para ganar el Mundial

De todas maneras, todos estarán pendientes de las locuras de Andrew Redmayne, quien de todas maneras no es titular indiscutido en los australianos, pero quizás qué cosa sacará para que todos hable de él.