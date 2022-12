Ídolo argentino a sus 35 años por fin alcanzó el mayor logro, buscado y que no se le daba. Este domingo, sí.

Mateo, Thiago y Ciro, son los tres hijos de Lionel Messi y que toda la vida podrán decir "Nuestro padre, es el mejor de la historia", algo que si alguien tenía dudas, deben tener claros que ese sitial le pertenece desde este domingo 18 de diciembre.

Y no solamente fueron los siete goles anotados en Qatar 2022 para sumar trece en mundiales, superando a Diego Maradona y a Gabriel Batistuta en Argentina y al mismo Pelé en ese registro, que a esta altura pareciera ser solo una guinda más del pastel.

Porque al rosarino le costó y durante gran parte de su carrera tuvo que lidiar con comentarios como que nunca había ganado un mundial y que quizás por eso no podía ser comparado con los astros antes mencionados. Se aburrió de ser campeón con el Barcelona, ganando tres Champions League, botando marcas de goles convertidos y de asistencias, pero no, no podía ser considerado como uno de los mejores.

Esa Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 con Maradona en el banco y pese a llegar a cuartos de final, no anotó ningún gol. Al año siguiente, la Copa América celebrada al otro lado de la cordillera tampoco fue la instancia para que él se encontrase con el público argentino, donde hasta pifias se escucharon.

Con Maradona en el banco, Messi tuvo un difícil mundial de Sudáfrica 2010 (Archivo)

A eso sumar, las tres finales perdidas en Brasil 2014 cayendo ante Alemania y las dos de Copa América frente a Chile en Santiago el 2015 y Estados Unidos el 2016. Es esta última perdiendo un penal en la definición, llorando tras consumado el resultado para La Roja y renunciar al seguir en el combinado nacional.

Tras perder la final de la Copa América Centenario, Lionel Messi renunció a la albiceleste (Archivo)

Pero eso fue cambiando y si bien Rusia 2018 fue una difícil competencia y ese amistoso ante Venezuela con derrota en marzo del 2019, la historia cambió. Con Lionel Scaloni en el banco, Messi, de la mano de su tocayo, encontró el lugar perfecto. El equipo vio que ya no se trataba de jugar con el ídolo, si no que debían ser compañeros porque él no puede jugar solo.

Y es así como se consiguió la Copa América ganándola en Brasil ante la verdeamarelha el 2021 en el mismo Estadio Maracaná con la propia Pulga levantando la copa. Un lindo trofeo, un gran campeonato y si se pudo ganar ese certamen esquivo desde hace 28 años, ¿Por qué no ir a buscar el premio mayor luego de casi cuatro décadas?

El primer título de Lionel con la selección mayor Argentina, la Copa América de 2021 (Archivo)

Es por eso, que Messi llegó al Medio Oriente con la plena convicción que era ahora y como él mismo señaló, su último mundial tenia que ser. Así lo jugó, así lo ayudaron sus compañeros, así fue como lideró el barco Lionel Scaloni porque sabía que una cosa es la copa para Argentina, pero había que tener los instrumentos necesarios para el último concierto de la Banda de Messi.

Si incluso, muchos no querían que la albiceleste fuese campeón, precisamente porque no querían que igualasen a superasen a Diego Armando Maradona, pero ese pensamiento se pudo revertir y la final ante Francia quedará registrada en la memoria eterna de quienes aman el fútbol, de quienes aman a Messi.

No fue una Copa del Mundo sencilla, tuvo que lidiar con la derrota en el arranque ante Arabia Saudita y ayudar a sus compañeros a revertir el tema y que eso solo fue un mal inicio, pero con trabajo el título de candidato había que aplicarlo como tal y en eso Messi fue el estandarte de una Argentina que fue imponiendo sus términos. Si el tímido, a veces reservado crack, sacó sus garras para apuntar a quienes intentaron menospeciarlo, como el propio neerlandés, Louis Van Gaal, pero que él tuvo la osadía de hasta ir a celebrar su gol y llevarse las manos a sus oídos frente a él a modo de "¿Qué decís, ahora?"

Celebrando su gol a Van Gaal (Archivo)

En la final, en frente tuvo a un animal como Kylian Mbappé que se inscribió con tres en la final para su Francia, Leo con dos, pero que los gritó con el alma, con la vida con ese sentimiento del deber logrado imponiéndose ante todo y todos, que las fotografías solo fuesen para él y así terminó siendo. Vestido con ropa qatarí besó y alzó la copa.

El mejor de la historia, levantando la Copa del Mundo (Getty Images)

Es Lionel Andrés Messi Cuccittini, Leo para algunos, la Pulga para otros. Desde este inolvidable 18 de diciembre de 2022 el Rey del fútbol mundial, el más talentoso de la historia. Celebre, campeón, ahora sí tiene el Mundo a sus pies, algo que Mateo, Thiago y Ciro se lo dirán a sus hijos y nietos, que el papá, fue el mejor del mundo en el deporte más amado del planeta.