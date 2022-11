Mundial de Qatar EN VIVO - Dónde ver a Inglaterra vs Estados Unidos por TV y ONLINE

Inicia la segunda fecha de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Inglaterra, uno de los candidatos, se enfrenta a Estados Unidos por el Grupo B en donde podrían comenzar a timbrar su paso a los octavos de final.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto en vivo:

¿A qué hora es el partido y dónde verlo en Chile?

Inglaterra vs Estados Unidos juegan este viernes 25 de noviembre a las 16:00 horas de Chile, y será transmitido en vivo por DirecTV Sports en televisión y DirecTV Go por streaming. Canal 13 y Chilevisión no lo darán.

¿A qué hora y dónde ver el partido en Latinoamérica?

Argentina : 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV

: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV Bolivia : 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

: 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App Brasil : 16:00 horas por Rede Globo

: 16:00 horas por Rede Globo Colombia : 14:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play

: 14:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play Ecuador : 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO México : 13:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7

: 13:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7 Paraguay : 16:00 horas por Tigo Sports

: 16:00 horas por Tigo Sports Perú : 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina

: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina Uruguay : 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1

: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1 Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports, Televen

¿Cómo llegan?

Los ingleses tuvieron un debut en donde ganaron. gustaron y golearon. Un expresivo 6-2 ante Irán vino a ratificar su condición de candidato al título. El plantel más caro de la competición y la final de la Eurocopa 2020, son algunos de los pergaminos que exhiben como argumentos para lograr obtener la segunda Copa del Mundo de su historia.

Con el triunfo del debut, Inglaterra quedó en la cima del Grupo B con 3 puntos y una diferencia de +4. De conseguir la victoria contra Estados Unidos, podrían asegurar su clasificación a la ronda de los 16 mejores y así llegar con el pasaje asegurado a la última fecha de la zona, donde jugará ante Gales.

Estados Unidos tiene mayor presión en este encuentro La igualdad de la primera jornada ante Gales los obliga a obtener un resultado positivo para seguir en carrera. Una derrota los podría dejar muy cerca de volver a casa.

Revisa el Grupo B del Mundial EN VIVO: