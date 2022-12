La selección argentina enfrentará este viernes a Países Bajos por un lugar en la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar 2022m encuentro que se jugará en el Estadio Icónico de Lusail.

Y se espera un marco importante de trasandinos en las gradas del recinto qatarí. La ilusión está a mil en los habitantes del otro lado de la cordillera, pero a pesar que el dinero se agota, algunos se quedaron en el Medio Oriente y la ilusión está para acompañar a la Scaloneta.

En esa línea están Los Displicentes, los conocidos youtuber famosos por sus reacciones tan particulares frente a un televisor durante el desarrollo de partidos y que viajaron rumbo a Qatar para apoyar a su selección.

Pero como nada es eterno, la "guita" se ha idoa cabando y a través de su cuenta en Instagram dieron cuenta del momento económico que están viviendo, "Queremos seguir manteniendo la cábala, pero no tenemos entradas (no hay para comprar)" fue el texto dado a conocer en la mencionada red social. Agregando en la parte inferior que si existe algún auspiciador, ellos no tendrían problemas en sumarlos en sus publicaciones, "Alguna marca interesa en llevarnos, escriba aquí".

La particular publicación de Los Displicentes (Instagram @losdisplicentes )

Bueno, desde acá les deseamos la mejor de las suertes al cuarteto para que puedan adquirir sus ansiados tickets y poder alentar así a Lionel Messi y compañía.

Descarga la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante en: https://bit.ly/3sDnNdP