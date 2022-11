Después de derrotar al anfitrión del Mundial, la Selección de Ecuador tendrá un desafío mayor este viernes cuando enfrente a Países Bajos por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Qatar 2022. Ambos equipos ganaron su primer partido de la Copa del Mundo. Este partido se jugará en el Estadio Internacional Jalifa.

¿Cuándo juega Países Bajos vs Ecuador?

El partido se jugará el viernes 25 de noviembre de 2022 a las 13:00 horas de Chile.

¿Qué canal o plataforma de streaming transmite este partido?

Este encuentro será transmitido por Canal 13, Chilevisión y DirecTV Sports para Chile. Mientras que en streaming se podrá ver a través de la plataforma de DirecTV GO y las señales online de Canal 13 y Chilevisión. Para poder usar la señal online del 13 y CHV deberás contar con conexión WiFi.

¿Cómo ver el partido en Ecuador y el resto de Latinoamérica?

Argentina: 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow

Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

Brasil: 13:00 horas por Rede Globo

Colombia: 11:00 horas por DirecTV y DirecTV Go

Ecuador: 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas

México: 10:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7

Paraguay: 13:00 horas por Tigo Sports

Perú: 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO

Uruguay: 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce,

Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1

Venezuela: 12:00 horas por DirecTV Sports

¿Cómo vienen?

Ambos equipos ganaron su primer partido en esta Copa del Mundo. La Selección de Ecuador fue la primera en ganar este Mundial tras derrotar por dos a cero a Qatar en el partido inaugural. El autor de los dos goles fue Enner Valencia, quien está en la tabla de goleadores de este campeonato.

Mientras que la Selección de Países Bajos, comandada una vez más por el técnico Louis van Gaal, semifinalista con los neerlandeses en Brasil 2014, enfrentará a los ecuatorianos después de haber derrotado por dos a cero a Senegal.

Países Bajos encontró la victoria en la parte final del encuentro gracias a una actuación irregular del portero senegalés Édouard Mendy, responsable de los goles de Cody Gakpo y Davy Klaassen.

Ecuador y Países Bajos comandan el Grupo A con tres unidades, por lo que uno de ellos podría no sumar puntos este viernes.

Revisa las señales que transmitirán este partido en Chile

