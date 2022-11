El Mundial de Qatar 2022 reúne a las mejores selecciones y figuras del planeta fútbol. Uno de los países favoritos es Alemania, donde no quieren repetir la mala actuación de Rusia 2018. En el debut ante Japón, a muchos le extrañó la ausencia de Toni Kroos, una de las estrellas del Real Madrid.

¿Por qué no está Toni Kroos en Alemania?

El volante no jugó ante Japón debido a que no fue convocado para la Copa del Mundo. Las razones no son futbolísticas, ya que Kroos sigue siendo gran figura en el fútbol español, sino que personales. El jugador decidió retirarse de la selección tras la Eurocopa jugada en 2021. "Para mí era claro que no iba a estar disponible para Qatar 2022 ante todo porque quiero concentrarme en las metas con el Real Madrid", explicó en una carta el año pasado.

Toni Kroos tiene actualmente 32 años y vivió grandes momentos en la selección, en la que debutó en el año 2010, estando presente en el Mundial de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, aunque sin dudas su mayor logró fue el título de la Copa del Mundo en el país de la samba. También estuvo en la Eurocopa del 2012, 2016 y la del 2020 (jugada en 2021). En total disputó 106 partidos con Alemania, con 17 goles y 19 asistencias.

Complejo grupo para Alemania

Los dirigidos por Hansi Flick cargan con cuatro títulos en Copa del Mundo en sus hombros, lo que los obliga a ser protagonistas en la competición, sobre todo tras el negativo antecedente en Rusia 2018. En aquella cita deportiva, quedaron eliminados en primera ronda cayendo ante México y Corea del Sur. No pueden repetir ese papelón.

En Qatar 2022 integran el Grupo E, junto con España, Japón y Costa Rica, por lo que no tienen mayor margen de error si quieren esta vez entrar en los octavos de final.