Arranca el Sudamericano y habrá que estar atentos al desempeño de Chile en este certamen, que no solo se juega la opción de ir al mundial de la categoría, si no ser carta para La Roja adulta.

Siempre cuando arranca un sudamericano sub 20, es mucha la incertidumbre en relación a cómo le irá a la selección chilena y no solo se trata de poder alcanzar uno de los cupos al respectivo mundial de la categoría, si no el tan bullado recambio en La Roja adulta que aún no se da de manera natural.

Es por eso, que en el equipo que dirige Patricio Ormazábal se encuentran nuchos jugadores que ya al menos son conocidos para el hincha medio de nuestro fútbol y al menos en muchos de ellos, se espera que puedan llegar alto. Acá en Bolavip hacemos el repaso de quiénes podrían llegar al equipo de todos.

Universidad de Chile no solo es el equipo quemás jugadores aporta si no el cual mucha expectativa hay, básicamente por contar con Lucas Assadi y Darío Osorio, dos que ya son titulares en la U e incluso ya sus nombres rondan en algunos clubes de Europa. En esa línea Yahir Salazar también puede ser un jugador que en en plano defensivo puede ser y considerando que él es una generación menor a la de sus actuales compañeros en La Rojita. Jeison Fuentealba es otro, pero no por su año en Deportes La Serena podría pensarse que ya está. Además, Mauricio Pellegrino aún no lo conoce y parte con desventaja.

Universidad Católica es otro club que siempre aporta en estas materias. Uno de ellos Sebastián Pino acaba de ser transferido al Deportivo Alavés dando cuenta del futuro promisorio que tiene. Otro a considerar es Bryan González, mediocampista de gran pegada y manejo de balón.

Colo Colo también tiene algo que decir y pero solo con Joan Cruz. Jugador de exquisita técnica, pero que no ha tenido la regularidad que se hubiese pensado de la mano del entrenador, Gustavo Quinteros. Lamentablemente, su portero Eduardo Villanueva se lesionó y quedó al margen del sudamericano. Algunos indican al golero como el futuro portero de Chile.

Joan Cruz, es otro que debiese explotar. El sudamericano debiese ser de él (Prensa ANFP)

Matías Maturana de O´Higgins, Vicente Conelli de Unión Española, Paolo Guajardo de Santiago Wanderers y Manuel Lolas de Rangers, asoman también como figuras promisorias de nuestro alicaído balompié.

No aparte para el portero Vicente Reyes del Atlanta United y el central Tomás Avilés de Racing, quienes han forjado su formación en el extranjero, dando cuenta de excelentes figuras que en un mañana pueden aportar a nuestro selección.