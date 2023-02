¡Al grupo de la muerte! Chile ya conoce a sus rivales del Sudamericano Sub 17 2023

Durante la jornada de este viernes la Conmebol realizó el sorteo de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 que se jugará este 2023 en Ecuador, torneo en el cual participará la Selección Chilena. El sorteo definió que La Roja juvenil estará en el "grupo de la muerte".

Chile será parte del Grupo A de este campeonato y compartirá zona con Brasil, Uruguay, Colombia y el anfitrión Ecuador. Mientras que en el Grupo B estarán Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela y Paraguay.

Este Sudamericano Sub 17 comenzará a jugarse el 30 de marzo de 2023 y la primera fase se disputará en Guayaquil. En cambio el hexagonal final se jugará en Quito.

El Sudamericano Sub 17 usará el mismo formato del torneo juvenil Sub 20, es decir, clasificarán los tres mejores de cada grupo y después se enfrentarán en el hexagonal final, instancia en la cual se definirán los cuatro equipos que jugarán el Mundial Sub 17 que se desarrollará entre el 10 de noviembre y 2 de diciembre de este año en Perú.