Alexis Sánchez aseguró que la Generación Dorada ya quedó en el pasado y que el recambio en la Selección Chilena ya se inició. Aquellas declaraciones abrieron varias opiniones al respecto y una de ellas llegó desde Carlos Caszely.

El ex seleccionado nacional afirmó que el delantero del Olympique de Marsella tiene toda la razón y que es un proceso natural, pues todos los jugadores son reemplazables con el pasar del tiempo.

"Tiene toda la razón. Todos pasamos, nadie es eterno dentro de un campo. Después que haya un recuerdo lindo, como el que están haciendo ustedes conmigo, es bonito y seguramente en 30 o 40 años más van a tomar las imágenes de Alexis, lo van a traer acá al Nacional y le van a decir 'te acuerdas cuando fuiste campeón de la Copa América', pero dentro del campo se termina", dijo el ex goleador en Pelota Parada de TNT Sports.

"Ya terminó la Generación Dorada, quedan cuatro o cinco jugadores que fueron campeones de la Copa América y Centenario, pero ya pasó y hay chicos jóvenes que tienen que venir a reemplazar a los que ya estaban", agregó.

Por otra parte, el 'Chino' aseguró que ya han pasado varios grandes jugadores por La Roja.

"En algún momento se dijo 'oh, se va 'Cua Cua' Hormazábal ¿Quién lo reemplaza?', 'Se va Chamaco Valdés ¿Quién lo reemplaza?', 'Se va el 'Viejo' Leonel' y lo reemplazaron. Todos somos reemplazables en una cancha de fútbol. Entonces yo creo que el día de mañana, un largo tiempo eso sí pasará, otros chicos tomarán las camisetas que están dejando los de la Generación Dorada", añadió.

"Uno dice 'oye, esta generación'... Sí, pero ya pasó esta generación. Alexis tiene toda la razón, pero vendrán otros peores, buenos o iguales. El fútbol no se va a acabar nunca, a pesar de todos los desaciertos dirigenciales, el fútbol seguirá siempre. Si antes con la Generación Dorada estuvimos a la par de Brasil, de Alemania, de Argentina, hoy estamos tres peldaños más abajos, pero clasifican siete al mundial. Si no clasificamos, ahí estaría bueno que hiciéramos un cambio total con respecto a fútbol se refiere", cerró el ex delantero.