La tarde del jueves 20 de abril Chile cayó 3-0 ante Brasil en la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17, por lo que quedó eliminado y sin chances matemáticas de acceder a la Copa del Mundo.

Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela ya abrocharon sus clasificaciones al Mundial juvenil. Sin embargo, no todo estaría perdido para la Selección Chilena a días de enfrentar al otro eliminado Paraguay en el partido de la última fecha del torneo.

Fernando Agustín Tapia, periodista de radio Pauta, contó en el programa Pauta de Juego de este viernes una jugada que podría volver a darle chances a La Roja de cara a un cupo al Mundial Sub 17.

Resulta que el Mundial Sub 17 de este 2023 tenía como anfitrión a Perú, pero la FIFA decidió quitarle la sede por no cumplir con la infraestructura comprometida. Por ésto, el comunicador indicó que Brasil sería uno de los candidatos a ser sede de la cita planetaria que se disputa en noviembre de este año.

Según Tapia, Brasil podría darle una mano a La Roja Sub 17 | Foto: Comunicaciones ANFP

Si bien es solo un rumor, ésto haría que si Chile vence a Paraguay y acaba en el quinto lugar, pueda reclamar que la lista en el hexagonal final se corra y se adjudique un pasaje a la Copa del Mundo a quien finalice en el puesto quinto, si es que se logra que ocurra lo último. Por eso adquiere cierta relevancia el duelo del domingo entre chilenos y guaraníes.

"No hay nada confirmado, pero que alguien le avise a [Hernán] Caputto para que ponga a los titulares", señaló Tapia sobre la fórmula que podría darle a Chile una clasificación inesperada a una Copa del Mundo.

En caso que la iniciativa brasileña no prospere, La Roja seguirá manteniendo el negativo registro de no haber clasificado a ninguna de las últimas cuatro Copas del Mundo en cuatro categorías distintas: masculina y femenina adulta, Sub 20 y Sub 17.