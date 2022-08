Chile no se rinde por llegar a Qatar por secretaría y va a la carga de nuevo contra Byron Castillo por líos en el sistema de salud en Colombia

La Federación de Fútbol de Chile otra vez apuntó y cargó los dardos con todo en contra del jugador de Ecuador, Byron Castillo, cuando la FIFA y la Conmebol celebran los 100 días que restan para ir al Mundial de Qatar 2022. La Roja está dispuesta a cualquier cosa por llegar a la próxima cita planetaria y, nuevamente, apuntaron al defensa del León de México.

Según lo informado por el Diario El Tiempo de Colombia, la Federación chilena, que preside Pablo Milad, solicitó otra vez la apertura de la investigación criminal por un serio problema en el sistema de salud del jugador en Colombia.

"Por posible defradaución en afiliciación al ADRES, a nombre de Bayron Javier Castillo Segura (...) La denuncia se basa en diversos medios de prueba que indican que Castillo, jugador profesional de fútbol, miembro de la selección ecuatoriana de fútbol, supuestamente nacido el 10 de noviembre de 1998 en la ciudad de Playas tiene otro nombre, otra fecha de nacimiento y, en verdad, nació en Colombia y no en Ecuador y su verdadero nombre es Bayron Javier Castillo Segura", asegura la publicación.

Eso no es todo, el periódico cafetalero agregó en su información que "el certificado emitido, a nombre de Byron David Castillo Segura, ha sido objeto de varias investigaciones por falsificación dentro de Ecuador". La información apunta que el Registro Civil y la Federación Ecuatoriana concluyeron sobre la falsedad del documento.

Byron Castillo nuevamente le abre a Chile la chance de pelear por ir al Mundial por adulteración de documentos en Colombia y Ecuador.

El diario El Tiempo también apunta a que realmente el jugador se llama Bayron Castillo y qué hubo adulteración de documentos desde la raíz apuntando a una hermana del jugador. "A fines de comprobar que toda su familia nació en Colombia también adjuntamos un certificado de nacimiento de su hermana Maria Eugenio Castillo Segura, quien nació en Tumaco, el 21 de noviembre de 1992".

Igualmente, el periódico apunta a que "las evidencias vinculan al Byron o Bayron a la ciudad de Tumaco y demuestran que el certificado de nacimiento colombiano emitido por la República de Colombia, a nombre de Bayron Javier Castillo Segura, es verdadero (...) El certificado de nacimiento ecuatoriano no conlleva ninguna certeza, sino que, por el contrario, es totalmente viciado y se trata básicamente un documento fantasma no registrado en el archivo nacional del Ecuador".

Para rematar, el diario cafetalero arguyó que Chile argumentó que Castillo obtuvo beneficios a raíz del certificado emtido en Ecuador y que el defensa sacó ventajas deportivas en la Selección con una edad menor a la real, ejerciendo un rol que no es y, además, logró la obtención de beneficios del sistema de salud en Colombia. Finalmente, una situación que también dejan entrever es que el exjugador del Barcelona de Guayaquil porqué está inscrito en el sistema colombiano de salud si vive desde 2012 en Ecuador.