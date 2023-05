El ex adiestrador del equipo de todos no está de acuerdo con la decisión del Toto de reunirse selectivamente con ciertos comunicadores.

El cónclave privado entre el seleccionador nacional Eduardo Berizzo y algunos periodistas elegidos a dedo por la gerencia de comunicaciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional sacó chispas en la última edición del programa Todos Somos Técnicos.

Resulta que la reunión no le pareció una buena idea a Claudio Borghi, el que discutió directamente con uno de los invitados: Manuel De Tezanos.

“Ese es el pecado, porque ustedes se transforman en voceros de una persona que no quiere hablar. Estas reuniones no me parecen adecuadas. Convencen a una parte del periodismo, pero usted está haciendo de vocero de lo que el entrenador nacional quiere hacer”, le dijo el Bichi al conductor del programa.

MDTP intentó defenderse asegurando que “a mí no me convencen. Vocero es defenderlo". Pero Borghi estaba afilado y lo repasó: “Vocero es que usted está transmitiendo (...). ¿Cómo no va a ser vergonzoso que un técnico nacional no quiere dar nota”.

Claudio Borghi criticó la junta de Berizzo con cierta parte del periodismo (Photosport)

De Tezanos esgrimió una defensa a Berizzo explicano que "prefiere que lo juzguen por su trabajo, eso es lo que dijo". Agregando que "me pareció interesante para contar que es lo que ve. Si él quiere que lo juzguen por su trabajo, Chile tiene que mejorar un montón".

Para cerrar, el Bichi metió el último KO. "Me llama la atención los años de circo que tiene usted, un tipo inteligente, que crea que no está funcionando como vocero de una persona”,cerró.