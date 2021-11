La Selección Chilena dirigida por el uruguayo Martín Lasarte tendrá una doble fecha clave en el verano, cuando tenga que recibir a Argentina el 27 de enero y después desplazarse hasta la altura de La Paz para visitar a Bolivia el 1 de febrero.

Debido a la logística de tener que viajar a la altura boliviana, en La Roja decidieron hacer de local en Calama frente a los trasandinos para preparar de mejor manera el segundo compromiso y aclimatarse a condiciones similares que se encontrarán en el altiplano.

Claudio Bravo, histórico portero de La Roja y capitán, se refirió en TVN al cambio de localía que tendrá la Selección Chilena para su próximo compromiso de Eliminatoria, en donde aseguró que le hace bien a Chile cambiar de aires.

“Me da un poco igual (jugar en la altura de Calama), feliz por el hecho de poder jugar en regiones, de poder llevar a la Selección a regiones. A mí por lo menos, me gusta que la Selección salga un poco de Santiago y no centralizar tanto nuestra Selección y que tengamos siempre que jugar ahí”, comenzó diciendo.

Bajo esa misma línea, el portero entiende el por qué de jugar siempre en la capital: “Está claro porque jugamos ahí también, cambian los aforos entre jugar en Santiago y regiones porque los estadios son más pequeños y reducidos”, afirmó.

Para finalizar, Bravo negó que jugar en la altura de Calama sea sacar una ventaja ante Argentina: “¿Ventaja? No sé, nosotros estamos acostumbrados a jugar aquí todo el año. No sé si es ventaja o no. Vamos a salir de un clima de invierno aquí en Europa a verano en Calama y no sé qué temperatura habrá allá en verano. Pero a mí me da igual”, cerró.