El ex defensor Waldo Ponce, sin duda que gracias a sus grandes condiciones futbolísticas dentro de su periodo activo, se consolidó siempre como una gran opción para la Selección Chilena, en la que siempre fue considerado para vestir ‘La Roja’.

Hoy, el retirado zaguero y panelista del programa ‘Futuro Fútbol Club’ reveló hace un tiempo una importante historia dentro de su larga travesía con la Selección Chilena, el lugar que era su gran sueño como jugador profesional.

“A mí me pasó alguna vez estando en la Selección, venía siempre desde los 20 años estando en la Selección adulta, en el lugar donde uno siempre quiere estar”, partió indicando Ponce.

Dentro del orgullo que se puede sentir al defender la camiseta de tu país, ‘Waldini’ presentó un sentimiento diferente dentro de sus inicios con Chile, en la que evidenció que en un momento no le gustaba ser parte de las convocatorias por no sentirse a gusto con los grupos de trabajo.

“Hubo un momento que a mí no me gustaba ir a la Selección, porque no me sentía cómodo, sentía que me hacían el vacío, que no me pescaban mucho, no jugaba, era cabro chico, pero no me sentía cómodo”, declaró en Radio Futuro.

Finalmente, Ponce indicó que le costó tomar la gran responsabilidad de poder defender la camiseta de la Selección Chilena y que incluso, hoy por hoy su caso lo ve como algo muy similar a lo que pasa con Paulo Díaz, de quien espera que pueda tener una pronta consolidación en ‘La Roja’.

“Como yo voy asumir una responsabilidad si siento que acá no me pescan o no tengo la confianza, eso es lo que siento que le falta a Paulo Díaz a lo mejor, de tener esa confianza para decir ‘yo estoy acá, soy jugador de River, he sido considerado muchos años’, entonces asumir esa responsabilidad a lo mejor por la confianza que él no siente de estar donde está”, concluyó.