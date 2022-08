El capitán histórico de la selección chilena Claudio Bravo dio una entrevista en España donde dejó en claro que no ha tenido contacto con Eduardo Berizzo y que no sabe si el entrenador quiere contar con él, o lo hará con gente nueva.

Claudio Bravo está pronto a comenzar una nueva temporada de la Liga de España con el Betis, la que podrás disfrutar a través de Star Plus, y en la previa dio una larga entrevista a la Radio de Sevilla, donde habló de la selección chilena.

El bicampeón de América reconoció que no ha conversado con el nuevo entrenador Eduardo Berizzo, que en estricto rigor el DT no lo ha llamado y que no tiene certeza si participará o no del proceso rumbo al Mundial 2026.

“Es algo que fija el rendimiento. Si sigo manteniendo el rendimiento que he mostrado en las últimas temporadas con el Betis, lógicamente mi nombre va a aparecer allí”, asegura de entrada el golero.

Agregando que la última palabra la tiene el Toto. “Y depende del técnico que está hoy en día, que vea la opción de seguir contando conmigo o con gente nueva, gente joven, porque de aquí al próximo Mundial hay un camino muy largo. Pero no necesariamente depende de mí, sino de lo que busque el técnico”, afirma.

Eduardo Berizzo reemplazó en el cargo a Martín Lasarte (Agencia Uno)

Bravo no descarta para nada el jugar en el equipo de todos, pero deja en claro que es el estratega nacional el que no lo ha llamado.

ver también Chile tiene dos nuevos amistosos programados en Europa

“No hemos tenido ningún contacto con Berizzo. Por eso digo, no depende netamente de mí, sino más bien de mi rendimiento, cómo me encuentre en el club. Y también de la idea que tenga el técnico, si es beneficioso que yo siga en este proceso o es más beneficioso empezar de cero con gente nueva”, cerró.