El capitán histórico de la selección chilena hace una reflexión respecto a lo que está pasando en Qatar 2022 y no tiene dudas a la hora de comparar el nivel de la Roja con lo que están jugando en la cita planetaria.

Mientra se juega el Mundial de Qatar 2022, varios jugadores de la selección chilena que militan en el extranjero aprovechan sus días en nuestro país para disfrutar de las vacaciones.

Es el caso del arquero del Betis Claudio Bravo, el que en conversación con Mega, fue consultado por lo que pasa en la Copa del Mundo, sorprendiendo a todos con su punto de vista.

“Sí. El otro día fui a Polonia (por el amistoso de Chile), hablé con la prensa y quedé con sabor amargo de no darla en Catar, en el Mundial. Podíamos ir, teníamos gente con nivel para estar ahí... Veo selecciones que están bajo nuestro nivel, pero todos somos culpables de no estar por esos lados”, afirmó.

Claudio Bravo sigue confiando en la selección chilena (Agencia Uno)

La reflexión es curiosa si consideramos que desde que comenzó el proceso de Eduardo Berizzo, la Roja no ha podido ganar un sólo partido, y ya arrastraba derrotas de la era Martín Lasarte, registrando su última victoria el 1 de febrero de este año cuando se le ganó a Bolivia en La Paz.

En todo caso, Bravo reconoce que no ha visto con detall este Mundial. “No he tenido mucho tiempo de ver o analizar algún partido, salvo lo que uno escucha o ve... He estado dedicando más de mi tiempo para estar en estas actividades con niños”, cerró.