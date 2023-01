La humillante goleada por 5 a 0 de Santiago Wanderers a la Selección Chilena Sub 23 en un partido benéfico que se disputó en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso trajo repercusiones entre los hinchas nacionales en las diversas redes sociales.

Y es que el entrenador argentino Eduardo Berizzo no lo está pasando para nada bien en su estadía en suelo chileno, esto porque los resultados no lo han acompañado y solo suma una victoria en 9 partidos, acumulando 6 caídas y 2 empates, algo que genera preocupación de cara al inicio de las Clasificatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA Canadá/Estados Unidos/México 2026.

Berizzo deberá enmendar el rumbo para dejar atrás las críticas de los hinchas | Foto: Agencia Uno

Es por esto que Jorge "Coke" Hevia, conductor del programa Pauta de Juego, alzó la voz y se fue en picada en contra del ex seleccionador de Paraguay y ex ayudante técnico de Marcelo Bielsa en el Equipo de Todos.

"En un país serio, reunión de emergencia del directorio de la ANFP con el gerente de Finanzas ¿Cuánto hay que pagarle a Berizzo porque lo tengo que echar? Yo nunca he sido de pedir la salida de un DT, ni con Rueda. Rueda es Alex Ferguson al lado de Berizzo", soltó el comunicador.

"Este proceso ya está muerto y ya perdiste todo el tiempo para renovarlo. El seleccionador selecciona como el ajo en la Adulta y en la Sub 23, me explico. Si tú no tienes jugadores, buscas abajo, y si no tienes buscas más abajo", agregó.

"El último campeón es Colo Colo con Gustavos Quinteros, si se van de gira por Sudamérica y de nueve partidos, gana uno y en todos se ve superado, no parte la temporada. Alguien con espalda...", remató el reconocido rostro radial.