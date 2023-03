Se dio a conocer el fixture de las próximas clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá del año 2026 y la FIFA ratificó que se mantendrá el formato en este lado del mundo.

Sin embargo y con el aumento de 32 a 48 en el próximo mundial, en la Conmebol ahora los cupos pasarán de cuatro y medio a seis y medio, dando prácticamente el 70% de posibilidades de anotarse en la próxima cita planetaria.

Bolavip Chile dialogó con el periodista Cristián Arcos y la idea era buscar su visión respecto al calendario, el formato y las posibilidades que hay de clasificación. A la consulta si La Roja no clasifica, ¿Sería un fracaso? Arcos no lo duda y enfatiza que sí lo sería.

"De no clasificar, por supuesto. O sea, el aumento de cupos es clave, pero si mantuviésemos la misma cantidad de cupos o sea con los cuatro y medio y por el momento del fútbol chileno, te diría que es muy dificil entrar, pero con el aumento de cupos te diría que deberías entrar y ojalá directo", sentenció el comunicador.

Haciendo la comparativa, el comentarista enfatiza que es raro el formato de todas maneras, porquesi en el último proceso, era con la nueva modalidad, el equipo de todos se metía en repechaje. "En la última eliminatoria, Chile habría entrado en repechaje con la nueva modalidad y fue una mala eliminatoria. Claro, no entrar directo o a repechaje, sería un fracaso total", recalcando la misión que tiene el combinado nacional.

Sobre si es bravo el fixture, el tenor aclara que todo va de la mano por cómo vayas desarrollando la competencia, pero sí o sí hay que sumar ante los equipos considerados como parejos y en el nivel de Chile.

Berizzo aún no ha ganado un partido al mando de La Roja y la obligación de entrada será sumar en las clasificatorias (Getty Images)

"Uno mira el fixture y estos siempre son complicados cuando los miras desde ese papel, el cierre es brutal con Brasil y Uruguay, aunque también depende de cómo te esté yendo. Pero entremedio, también hay partidos que puede sumar que en la eliminatoria pasada sumaste. Hay que ir remándola porque hoy día, fuese el fixture que fuese, era difícil para Chile por su momento", etalló el periodista.

Finalmente, tuvo palabras para el momento del entrenador de La Roja, Eduardo Berizzo y sobre las voces que ya señalan que en el próximo amistoso ante Paraguay, se juegue la continuidad en el banco del cuadro de Pinto Durán. "Separemos la opinión de los datos que uno maneja. Para mi, Berizzo no podría jugarse el puesto en un partido amistoso, me parecería injusto y delirante. En relación a los datos que uno maneja, claro que el Directorio está inquieto, que no están alineados con Berizzo y eso hace que por el tiempo que resta para el inicio, hayan personas que digan 'estamos a tiempo de hacer un cambio' . Cuando comienzan con eso, no es bueno, pero son datos", cerró el tenor escritor.