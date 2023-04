Sudamericano Sub 17

Chile jugará hoy a las 20:00 un duelo crucial contra Ecuador para ver si accede o no al hexagonal final. La Roja Sub 17 con solamente un empate asegura su clasificación.

Cristián Morales, defensor central y titular en el último encuentro contra Colombia, ya palpita lo que será este fundamental partido contra Ecuador, para ver si Chile clasifica o no.

"Es un rival muy fuerte, está de local, con su gente, así que vamos a darlo todo para estar en el hexagonal final", empezó diciendo Morales.

Chile buscará hoy su paso al hexagonal final. (Twitter)

"Siempre estamos muy unidos, eso es muy especial para los partidos. Cuando caímos con Brasil se nos fueron los ánimos, pero después supimos revertir las cosas y se nos han dado los resultados", continuó diciendo.

Para cerrar Morales se refirió al apoyo de su familia. "Ellos siempre me apoyan, es el principal apoyo que tengo y siempre me dicen que disfrute este momento ya que solo se juega un Sudamericano Sub 17 en la vida", concluyó.