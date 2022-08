El volante de la Universidad de Chile, Darío Osorio, no fue considerado entre los titulares para el Clásico Universitario ante la UC, pero sí tendrá su chance como el líder de La Roja Sub 23 en el Clásico del Pacífico frente a Perú.

Darío Osorio sí agarró camiseta estelar en la Sub 23 para un nuevo Clásico del Pacífico ante Perú

La Universidad de Chile tiene todo listo para dar pelea ante la Universidad Católica mañana en el Clásico Universitario en el Estadio Nacional. Sin embargo, en forma sorpresiva, el técnico Diego López no consideró entre los titulares a Darío Osorio, quien es la gran figura del equipo estudiantil en las últimas semanas. Sin embargo, no todo es pena para la Joya de Hijuelas, ya que es el gran nombre de la Selección Chilena Sub 23 para el Clásico del Pacífico contra Perú.

El mediocampista, seguido desde el Wolverhampton de Inglaterra, tendrá su revancha y será una de las cartas principales en Chile, que estará dirigido por Eduardo Berizzo. Osorio estará acompañado de su compañero en la U, Lucas Assadi, quien sí estará mañana en la oncena del Romántico Viajero ante la UC.

Osorio, en los últimos partidos de la Sub 20, aportó con todo su talento y fue figura en uno de los compromisos que terminó 2-1 disputado en la Villa Deportiva Nacional de Lima frente al cuadro del Rimac.

Ahora, el jugador también será considerado como el pilar fundamental del equipo y tendrá a varios destacados del fútbol chileno a su lado. Igualmente, Marcelo Morales, otro valor azul, está en la nómina que jugará en Iquique el próximo 31 de agosto en el Tierra de Campeones.

Darío Osorio no logró convencer a Diego López en la U para ser titular en el Clásico Universitario y sí tendrá su oportunidad en la Sub 23 de Chile (Agencia Uno).

En tanto, en la Sub 23 estarán varios jugadores que vienen mostrando cosas interesantes. Uno de ellos es el arquero de Audax Italiano, Tomás Ahumada; mientras que el cuerpo técnico de La Roja, a pesar que pasa en la edad, citó al portero Brayan Cortés de Colo Colo.

Entre los jugadores también está Williams Alarcón (La Calera), Alexander Aravena (Ñublense), Bruno Barticciotto (Palestino), Joaquín Gutiérrez (Huachipato), Esteban Moreira (O’Higgins), Gonzalo Tapia (Universidad Católica), Bruno Gutiérrez (Colo Colo) y Bastián Yáñez (Unión Española).