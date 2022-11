En la previa del segundo y último amistoso de este domingo frente Eslovaquia, el entrenador de La Roja volvió a resaltar el duelo realizado ante Polonia señalando que esa es "la hoja de ruta". Además, valoró el triunfo de la sub 20 ante Brasil y que los llamados de Osorio y Assadi responden a acortar sus procesos y que vivan esto de estar en el equipo de todos.

Chile ya se alista para enfrentar a Eslovaquia este domingo en el segundo amistoso de esta semana, luego de la caída ante Polonia el miércoles pasado. No obstante, para el técnico Eduardo Berizzo lo realizado ante los polacos es la hoja de ruta a seguir.

Pero antes, el estratega valoró el triunfo de La Roja Sub 20 en el amistoso ante Brasil y vincula ese duelo a lo que él realiza llamando a jugadores jóvenes a la selección mayor. El entrenador argumentó que "el roce internacional es fundamental para jugadores jóvenes".

En relación a Darío Osorio y Lucas Assadi quienes están en la gira del equipo mayor, Berizzo apuntó a que "el estar aquí Darío y Assadi, futbolistas muy jóvenes que tienen que absorver muchos entrenamientos de nivel, muchos entrenamientos con futbolistas que juegan a otro ritmo, de otra exigencia y convertirse de buen futbolista individual a futbolista de equipo, que sostengan el ritmo, que repitan esfuerzos, que se acostumbren a una intensidad mucho más alta que el torneo nacional", señaló.

El ex entrenador de O'Higgins continuó en su fundamentación respecto a estos nuevos valores. "La internacionalidad de los partidos tienen una exigencia mucho mayor y si en los entrenamientos logras encontrar esos ritmos, el proceso de adaptación para jugar en la selección se acortará, esa es nuestra idea", reconoció Berizzo.

"El crecimiento de ellos en este contacto que tenemos en venir aquí y vivir en la selección absoluta, es fundamental para su crecimiento", sostuvo el entrenador.

Este domingo, Chile jugará ante Eslovaquia (Gettyimages)

¿Positivo que se retrase el inicio de las clasificatorias?

"Sí, nos otorgaría dos partidos más de prueba, pero en un principio estamos preparados para comenzarlas en marzo. En caso que sea junio la opción, nos otorgaría dos partidos más y no sería malo para nosotros", reconoció el técnico de La Roja, quien a su vez no se mostró preocupado por los triunfos que aún no llegan bajo su gestión y que teniendo partidos como el realizado ante Polonia, las victorias llegarán y que ese duelo tiene que ser la hoja de ruta.

Finalmente, enfatizó que es necesario tener confianza en el proceso, "venimos de dos mundiales sin poder clasificar, pero si enfrentamos una tercera eliminatoria con la mochila, con la desesperanza de lo ocurrido en el pasado, no será un buen estado de ánimo", cerró Berizzo.