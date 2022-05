FIFA aceptó la denuncia de Chile por la dudosa inscripción de Byron Castillo en la selección ecuatoriana por tener nacionalidad colombiana, y esto podría significarle a la Tri perder los puntos conseguidos ante la Roja.

Pese a las esperanzas nacionales y hasta las de los italianos en que el máximo organismo del fútbol mundial falle en contra de los ecuatorianos, el abogado paraguayo Gerardo Acosta, quien integró el TAS, afirma que no pasará nada y será Ecuador el que vaya al Mundial de Qatar 2022.

"Tuve información bastante fidedigna de cómo ocurrió este tema de la nacionalidad del jugador (Byron Castillo), de cómo fue declarado con la nacionalidad ecuatoriana. Y creo, por lo menos en principio, que si las cosas son como la información que tengo, no veo cómo pueda establecerse una falta disciplinaria desde el ámbito deportivo, que pudiera afectar los resultados en la eliminatoria", afirmó.

Agregando que "la FIFA en estos temas de nacionalidad se apoya en las leyes de los países, es decir, que no juzga y deja que cada país determine la nacionalidad de una persona. Entonces, si una autoridad ecuatoriana determina que este jugador nació en Ecuador, la FIFA no va a discutir eso, porque no tiene los medios técnicos para determinar si lo establecido por las autoridades ecuatorianas es correcto o no. Con la información que tengo y sabiendo cómo actúa la jurisdicción de FIFA, creo que no van a decir que los documentos presentados son falsos, porque están avalados por las autoridades de su país".

Gerardo Acosta asegura que Ecuador actuó de buena fe (Getty Images)

El abogado además le resta importancia a que FIFA haya abierto expediente. "Abrir el expediente significa sencillamente haber recibido la denuncia y, como toda denuncia, no se rechazó. De ninguna manera abrir el expediente significa que te van a dar la razón", explica.

Para el final, Acosta defiende con todo la buena fe de Ecuador. "Hay un principio en derecho deportivo: mantener los resultados y no modificarlos en la mesa, salvo que sea una cuestión muy evidente. Hasta donde yo sé, este jugador no es que actuó en todos los partidos con Ecuador; solamente fue llamado a la Selección cuando se tuvo la certeza de que una autoridad jurídica nacional había declarado que era ecuatoriano. Fue una actuación de muy buena fe de la FEF, que esperó a que una autoridad pública dijera de su nacionalidad para alinearlo. Yo, con toda esa información, me cuesta mucho creer que afecten los resultados", cerró.